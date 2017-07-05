خمسة جرحى حوثيين بانفجار لغم ومقتل مدني برصاص قناص في محافظة تعز

قال مصدر عسكري إن خمسة من مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح، أُصيبوا جراء انفجار لغم أرضي في منطقة النجدين في حيفان جنوب مدينة تعز (جنوب غرب اليمن)، مساء أمس الثلاثاء.

وأوضح لـ«المصدر أونلاين»، إن لغماً أرضياً كان قد زرعه مسلحو الجماعة في وقت سابق وبشكل عشوائي، انفجر فيهم لحظة مرورهم في المنطقة، مما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة.

من جهة، قُتل مدنياً وأُصيب طفل برصاص قناصين حوثيين في حادثين متفرقين غربي وشرقي مدينة تعز، حسبما أفاد مصدر حقوقي.

وقال المصدر إن مدنياً يُدعى أحمد حميد مرشد الزمر (50 عاماً) لقي حتفه، وهو يقود دراجته النارية بحي كلابة شمال شرق المدينة، بعد استهدافه من قِبل قناص حوقي.

وأضاف إن الطفل رمزي حمود سعيد حسن (8 أعوام) أُصيب بحادث مماثل، في قرية الهرامية بجبل حبشي.