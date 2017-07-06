قتلى وجرحى بمعارك عنيفة بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين في مدينة حرض

تجددت المعارك العنيفة بين القوات الحكومية من جهة، ومسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح من جهة أخرى، اليوم الخميس، في جبهة حرض (شمال غرب اليمن).

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة التابعة للقوات الحكومية على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن المعارك تجددت فجر اليوم، في جبهة حرض بين قطاع اللواء 105 مشاة والحوثيين.

وأضاف إن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين، دون أن يورد حصيلة محددة.

وأضاف إن القوات الحكومية تمكنت من أسر اثنين من عناصر الجماعة المسلحة وقوات صالح، في المنطقة التي تشهد معارك منذ أكثر من عام بين الطرفين، دون تحقيق تقدم كبير.