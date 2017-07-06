منع حمل السلاح في المعلا بمدينة عدن وإجراءات أمنية استباقاً لمظاهرات يوم غد

شددت اللجنة الأمنية المكلفة بحماية المظاهرة المزمع تنظيمها يوم غدٍ الجمعة، في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، على منع حمل السلاح أو الدخول به إلى مدينة المعلا، لأي كان بما في ذلك المسؤولين والقادة العسكريين.

وأصدرت اللجنة بياناً من أجل تنظيم المظاهرة، في الوقت الذي تشهد المدينة إجراءات أمنية.

وأكد البيان على منع دخول العربات العسكرية إلى ساحة المهرجان والشوارع القريبة منها، إلا المكلفة بحماية الفعالية والتي تحمل تصريح مرور رسمي من اللجنة.

وتضمن البيان عددًا من الإرشادات والتعليمات للمشاركين في المظاهرة، من بينها أماكن وقوف السيارات والمركبات ووسائل نقل الحشود الجماهيرية القادمة من المحافظات الوافدة، في بعض الأماكن.

ودعا المواطنين القاطنين في مدينتي المعلا والتواهي، إلى المرور عبر الخط الدائري لمديرية المعلا، وذلك ابتداًء من ظهر يومنا هذا الخميس حتى وقت انتهاء المهرجان.

وحذر من مخالفة التعليمات.

في السياق، قال مصدر في المدينة لـ«المصدر أونلاين»، إن قوات الجيش والأمن انتشرت بكثافة في شوارع ومداخل المدينة، لحفظ الأمن استباقاً للمظاهرات التي تأتي في ظل احتقان سياسي وأمني كبير.

الصورة ارشيفية