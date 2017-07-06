مغردون سعوديون يطالبون بطرد العمالة اليمنية على خلفية إشاعة ضد بائع خضروات

شن مغردون ونشطاء سعوديون حملة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، للمطالبة بطرد العمالة اليمنية في المملكة اليوم الخميس، تحت وسم #يمني_يضع_قذراته_في_الخضار.



واتضح لاحقاً، إن الوسم والحملة - التي تابعها «المصدر أونلاين» - اعتمدت على إشاعة ومعلومات خاطئة.

ونشر المشاركون بالوسم مقطع فيديو يظهر سعودي يقوم بتصوير عامل يمني والاعتداء عليه بالضرب، واتهمه بأنه يقوم بغسل القماش الذي يوضع على الخضروات بمياه غير نظيفة.



وطالب كثيرون ممن استخدموا الوسم، بطرد العمال اليمنيين واعتبروا أن الحادثة تعبر عن كراهية الشعب اليمني للسعوديين وقالوا أيضا أنها حرب جرثومية تهدف لتسميم الشعب السعودي.



ونشرت مواقع ومنتديات الكترونية سعودية عن الحادثة، وقالت إنه جرى ضبط شاب يمني يضع مياه ملوثة من مياه مسح الارضيات على قماشة ثم يتم تغطية خضروات تباع في سوبر ماركت للمواطنين.



وقال حساب باسم القهوة @skills_coffee، «نطالب بطرد اليمنيين من البقالات، سيطروا عليها بالخبث وخربوا الأسعار وسرقوا المواطنين».



واتفق معه حساب باسم صرخان الذي كتب، «قبل دقائق كنت في الورش، جميع محلات قطع الغيار تحت سيطرة اليمنيين وسلخ في المواطنين بالأسعار وين حماية المستهلك؟؟».



وأطلق ناشط سعودي اسمه عبد المجيد، استفتاء لطرد العمالة اليمنية، وكتب «نعم لتجديد نظام سعودة محلات الخضار موافق = رتويت معارض = تفضيل»، بينما كتبت ناشطة سعودية تطالب بمنع دخول اليمنيين الى السعودية، وقال الحساب المسجل باسم ميجو العتيبي، «والله المفروض اليمنيين ما يدخلون السعودية، زي الامارات».



وفيما يبدو تأكيد على حملة منظمة ضد العمالة اليمنية، نشر حساب باسم أبو عبد العزيز مقطع فيديو لمحل بيع عصائر ليمنيين وبيده عبوتين بمياه ملوثة، وللعمال وهم مستغربون، وقال «هذا عامل يمني يخلط مع العصير مواد صبغيه وكيميائية، جرائمهم لا تعد ولا تحصى».



وطالب ناشط سعودي بعدم الشراء من محال اليمنيين وقال «لا تشتروا منهم. توجهوا الى الهايبر والأسواق الكبيرة وأخذوا كل أغراضكم، أبو يمن قذارة وغش وسرقات».



واعتبر حساب باسم مخلص أمين، أنها حرب جرثومية ضد السعودية، وقال «هذي حرب جرثومية، تم تصحيح وضع أحفاد أبرهة ليشنوا حربهم الجرثومية القذرة بالداخل والعمق السعودي».



وقام ناشط سعودي، صباح اليوم الخميس، بنشر مقطع فيديو من داخل المحل الذي يعمل به يمنيين والتقى العامل اليمني المتهم والذي تعرض للضرب، وأوضح الناشط السعودي أن كل الاتهامات ملفقة وكاذبة، وإن العامل اليمني كان يغسل قطعة القماش في مياه نظيفة.



وظهر العامل اليمني غير قادر على الدفاع عن نفسه في فيديو الاشاعة، لكن في مقطع التوضيح قال إنه كان يقوم بعمله في غسل القماشة عندما فوجئ بسعودي يمسكه من رقبته ويكيل عليه الاتهامات ويعتدي عليه بالضرب.



وكتبت أماني حكمي‏، أرجوا من الجهات المختصة محاسبة كل من يقوم بالتشهير والضرب بغير حق، وكتب حساب باسم مانو، إنه «يجب رفع قضية من اليمني على صاحب الهاشتاق، قضية تشهير كاذب وقذف ويجب محاسبة كل من قذف وسب اليمني لا للظلم».



واعتبر الصحفي اليمني محمد راجح إن الهاشتاق أظهر كمية مخيفة من الحقد والكراهية.



وكتب «بهذا الهشتاج #يمني_يضع_قذراته_في_الخضار، نرى كمية هائلة من الكراهية لليمنيين في السعودية، إذا اتضح أن عامل خالف يعاقب، لكن كيف تعاقب الكراهية المنتشرة بهذه الطريقة».



وانتقد الناشط السعودي وليد الزهراني الهجوم ضد العمال اليمنيين، وقال، يسبون شعب بأكمله ويفجرون في الخصومة لغرض في نفوسهم، نسوا أو تناسوا «الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية».



وجاء الهجوم السعودي من مغردين ضد العمالة اليمنية، بعد أيام من اقرار الحكومة السعودية فرض رسوم اضافية على العمالة الوافدة وجدت اعتراضاً من اليمنيين ضمن وسم #نطالب_الغاء_قرار_رسوم_الوافدين.



وقال عامل يمني، ان اغلب الوظائف خضعت لنظام السعودة، عدا الوظائف العادية التي لا يتجاوز راتبها الفي ريال وتفرض رسوم من راتب لا يكفي شخص فقير، ولذا فان العمالة اليمنية هي الأكثر تضررا من الاجراءات السعودية.



وبدأت السلطات السعودية، الأول من يوليو الجاري، تطبيق الرسوم على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، وذلك بواقع 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق ليصبح المبلغ سنوياً 1200 ريال، ويتضاعف المبلغ في يوليو 2018، حتى يصل في يوليو 2020 إلى 400 ريال في الشهر وبمجموع 4800 ريال في السنة.