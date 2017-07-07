مقتل قائد لواء في تشكيلات الحوثيين وصالح بمعارك مع القوات الحكومية شمال المخا

قال مصدر عسكري لـ "المصدر أونلاين"، إن قيادياً رفيعاً في قوات الحوثيين وصالح، لقي مصرعه بمعارك مع القوات الحكومية، شمالي مديرية المخا الساحلية غرب تعز.

وأضاف المصدر، ان العميد عبدالواحد الوزير، المعين من قبل سلطات الانقلاب قائدا للواء ١٠٢ أحد التشكيلات التابعة لما كان يسمى "الحرس الجمهوري" الموالي للرئيس السابق صالح، قُتل مع خمسة من مساعديه، نهار الخميس.

ويعد الوزير ثاني قائد لواء يُقتل على يد القوات الحكومية المسنودة بالتحالف العربي، خلال اسبوعين، بعد مقتل العميد حسين السقاف المعين من قبل سلطات الانقلاب قائدا للواء ٣١٢ أحد التشكيلات التابعة لما كان يسمى "الحرس الجمهوري" الموالي للرئيس السابق صالح، خلال معارك مع الجيش في المخدرة غرب صرواح.

ولم يفصح المصدر عن اسماء معاوني الوزير الذين قتلوا معه في ذات المكان، لكنه أكد ان من بينهم قيادات ميدانية مهمة.

