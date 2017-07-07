البنك المركزي يوضح أن الطبعة الجديدة فئة 500 ريال أصلية ومعتمدة للتداول

أكد البنك المركزي اليمني ، أن الطبعة الورقية الجديدة من النقود فئة 500 ريال مصدرة من قبله ومعتمدة ، بعد تقدم بنوك محلية بطلب توضيح رسمي بشأن النقود الجديدة من قبل محافظ البنك .

وقال محافظ البنك منصر القعيطي ، في تعميم إلى مدراء عموم البنوك التجارية والإسلامية باليمن و اطلع " المصدر اونلاين" على نسخة منه ، :" بناء على استفسارات بعض البنوك وطلب تلقيها تعميم صادر من محافظ البنك المركزي بخصوص الطبعة الورقية الجديدة فئة 500 ريال ، نؤكد أن الطبعة الجديدة من فئة 500 ريال يمني ، أصلية ومصدرة عن البنك المركزي اليمني ومعتمدة للتداول بقوة القانون ".

وبدأ البنك المركزي اليمني ، منذ 20 يونيو الماضي ، في طرح إصدار جديد من العملة الورقية فئة 500 ريال تمت طباعتها لدى شركة جوزناك الروسية، لمواجهة أزمة السيولة النقدية التي تضرب القطاع المصرفي منذ أشهر.

وقال البنك أن الورقة النقدية الجديدة فئة خمسمائة ريال صدرت بموجب قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لعام 2000 ، وأنه تم إصدارها للتداول .

وتختلف الطبعة الجديدة عن الأوراق النقدية القديمة من حيث المواصفات ودرجة الأمان والشكل والحجم، حيث يبلغ حجم الورقة الجديدة 155 ملم للطول وعرض 69 ملم، وفي الوجه الأمامي صورة لجامع المحضار، والوجه الخلفي صورة لدار الحجر الأثري التاريخي بصنعاء.

ويعاني اليمن أزمة حادة في السيولة ، ما دفع الحكومة اليمنية إلى طباعة كميات كبيرة من النقود بدون غطاء نقدي، الامر الذي فاقم أزمات الاقتصاد ويهدّد بمزيد من الانخفاض في سعر العملة المحلية أمام الدولار، فيما ترى الحكومة في هكذا إجراءات ضرورة للحد من التأثيرات السلبية لنقص السيولة.