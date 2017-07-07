قتلى وجرحى بتجدد المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية في حيفان جنوبي تعز

تمكنت القوات الحكومية ظهر اليوم من هجوما لمليشيات الحوثي وصالح على مواقع عسكرية على أطراف مديرية حيفان جنوب محافظة تعز.

وقال مصدر ميداني لـ"المصدر أونلاين" أن مواجهات عنيفة أندلعت خلال الساعات الماضية عقب تسلل المليشيات إلى موقع الشرف البحري التابع القوات الحكومية.

وبحسب المصدر، تم تحرير موقع الشرف البحري اليوم، وادت المواجهات إلى مقتل 8 وإصابة 11 آخرين من عناصر المليشيات، في المقابل، قتل 2 واصيب 5 من القوات الحكومية.

في ذات الوقت، شنت مليشيات الحوثي وصالح قصفا مدفعيا عنيفا على منازل المواطنين بمنطقة المفاليس، وأسفر القصف عن مقتل امرأة "ابنة شكري سعيد صالح"، وإصابة "ابنة عبده مربوش"، وتم إسعافها إلى عدن.