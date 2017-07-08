مقتل طفلة برصاص قناص حوثي في مدينة تعز بعد ساعات من مقتل امرأتين

لقيت طفلة مصرعها اليوم السبت، برصاص قناص حوثي في مدينة تعز (جنوب غرب اليمن)، بعد ساعات من مقتل امرأتين برصاص قناصي الجماعة المسلحة، وإصابة اثنتين أخرتين.

وأفاد مصدر محلي «المصدر أونلاين»، إن الطفلة صائمة عبدالسلام الصوفي (15 عاماً)، قُتلت في حي المفتش بمنطقة عصيفرة شمال المدينة، برصاص قناص يتمركز في جبل الوعش.

ويأتي مقتل الطفلة صائمة، بعد يومين على مقتل حفيظة عبده في حي المطار القديم غربي المدينة، ومقتل انتصار شكري سعيد وإصابة لول لطف مقبل وبرديس عبدالله مربوش في منطقة الأثاور بمديرية حيفان.