رئيس هيئة الأركان: القوات الحكومية لن تتراجع عن تحرير مديرية صرواح غرب مارب

قال رئيس الأركان العامة اللواء محمد المقدشي، اليوم السبت، إن القوات الحكومية المسنودة بقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، لن تتراجع عن عملية تحرير مديرية صرواح، غرب مارب (شرق العاصمة صنعاء).

وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، فإن المقدشي أكد «أن استكمال تحرير صرواح لن يتأخ، وأنه مهما كانت العوائق فلن تظل صرواح أو أي منطقة أخرى خارج سلطة الدولة وسيطرتها».

وجاءت تصريحات المسؤول العسكري خلال زيارته لمواقع القوات الحكومية في محيط جبل مرثد شمال غرب صرواح.

وأدان المقدشي «عمليات الإعدام الجماعي التي نفذتها قيادة الميليشيا الحوثية بحق المغرر بهم من أفرادهم الذين تركوا مواقعهم في المخدرة بعد أن أدركوا انهم يقاتلون في معركة خاسرة».

وتشهد مديرية صرواح معارك متواصلة بين الجانبين، حيث تحاول القوات الحكومية المسنودة بالمقاتلات الجوية التابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية تحريرها، وفي المقابل يستميت الحوثيون وقوات صالح للتمسك بمواقعهم.

