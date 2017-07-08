إجراءات سعودية ضد القادمين من اليمن بسبب الكوليرا ومخاوف من قرارٍ يهدد حج اليمنيين

تنفذ السلطات السعودية حملة لفحص القادمين من اليمن بشكل مباشر أو غير مباشر، ضمن إجراءات احترازية لمنع انتشار وباء الكوليرا خاصة مع اقتراب موسم الحج، وهو ما قد يهدد بمنع اليمنيين من أداء الفريضة الدينية، فضلاً عن مخاوف من قرار بمنع تأشيرات العمالة اليمنية على خلفية الوباء.

وأرسلت الحكومة السعودية فرق طبية الى منفذ الوديعة الحدودي مع اليمن، وهو المنفذ البري الوحيد الذي ما زال في الخدمة منذ بداية الحرب نهاية مارس 2015، كما استحدثت مركز طبي ضمن منشآت المنفذ البري السعودي مجهز بكوادر طبية وغرف طوارئ وتطعيم.

ويخضع حوالي ألف مسافر يمني يومياً للفحص من قبل الفرق السعودية بعد خروجهم من إجراءات العبور من المنفذ على الجانب اليمني، حيث يتولى أطباء من وزارة الصحة السعودية وفريق من الهلال الأحمر السعودي فحص المسافرين وإسعاف الحالات التي تحمل إصابة للوباء.

ونقلت صحف سعودية، إن أهالي نجران، أعربوا عن قلقهم من تسلل وباء الكوليرا المنتشر في اليمن إلى المملكة عبر المنفذ خاصة مع بدء موسمي العمرة ومن ثم الحج لهذا العام.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، عن ارتفاع ضحايا الكوليرا في اليمن إلى 1678 حالة وفاة، خلال عشرة أسابيع من تفشي المرض منذ أواخر إبريل الماضي، وقالت في تقرير إنه تم تسجيل 291 ألفا و554 حالة إصابة واشتباه بالكوليرا والإسهالات المائية في 21 محافظة يمنية منذ 27 إبريل/ نيسان الماضي.

والكوليرا عدوى حادة تسبب الإسهال وتنجم عن تناول الأطعمة أو شرب المياه الملوّثة بضمات بكتيريا الكوليرا.

وقال مسافرون يمنيون لـ«المصدر أونلاين»، إن اليمنيين القادمين الى المملكة يخضعون لإجراءات صارمة ومراقبة وبائية في المطارات السعودية، حيث يتم حجزهم في مراكز طبية متنقلة تتولى القيام بفحصهم للتأكد من خلوهم من وباء الكوليرا.

وشددت وزارة الصحة السعودية، الأسبوع الماضي، على ضرورة فحص القادمين من اليمن بسبب الكوليرا، ودعت السلطات الصحية في المناطق الحدودية الجنوبية إلى معاينة جميع القادمين من اليمن فور وصولهم لمنافذ الدخول، مع مراعاة اليقظة والدقة من أجل اكتشاف حالات الكوليرا.

وأشارت في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس»، إلى ضرورة مطابقة تعريف الحالة ومنع دخول أي مواد غذائية مع القادمين من تلك الجهة عدا المعلبة والمحكمة الإغلاق.

وأكدت على وجوب اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة من عزل للحالات المشتبه فيها وإجراء التقصي الوبائي وحصر المخالطين المباشرين وإبلاغ مديرية الشئون الصحية بالمنطقة بحسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.

وعبر ناشطون سعوديون عن مخاوف من انتقال وباء الكوليرا من اليمن عبر المسافرين وطالبوا حكومة بلادهم بمنع دخول القادمين من اليمن الى المملكة.

وطالب الناشط حامد الشريف، عبر سلسلة تغريدات في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بمنع دخول اليمنيين، وقال «أين الصحة ولما لا تبدأ تنفيذ حجر صحي على الحدود، هم يعرفون أن هناك كوليرا في اليمن، ومفروض منع دخول القادمين للمملكة من اليمن، الوقاية خير من العلاج».

ويهدد تفشي وباء الكوليرا بشكل مخيف في 20 محافظة يمنية، بأن تمتد الإجراءات الاحترازية السعودية لتشمل الحجاج اليمنيين، في ظل مخاوف من فرار بمنع حج اليمنيين هذا العام أو أن تقليص عدد الحجاج إلى النصف.

فيما أكدت مصادر حكومية يمنية لـ«المصدر أونلاين»، إن السعودية لن تمنع اليمنيين من الحج وأنه لا توجد أية مخاوف من عدم أداء فريضة الحج على خلفية انتشار وباء الكوليرا، وأوضحت أن حجاج اليمن سيخضعون للإجراءات الاحترازية السعودية في المنافذ ككل القادمين من اليمن.

وأعلنت وزارة الأوقاف اليمنية، 13 مايو الماضي، باستقبال الراغبين بأداء فريضة الحج لتسجيل أسمائهم للعام الحالي 1438هـ، عبر الوكالات المعتمدة لتفويج الحجاج اليمنيين، وكشف وزير الأوقاف أحمد عطية، في تصريحات، أن نحو 24 ألف يمني سيؤدون فريضة الحج هذا العام.

وأقدمت السلطات السعودية في أعوام سابقة على منع الحجاج من بلدان تتفشى فيها الأوبئة، ورفضت خلال عام 2014، استقبال حجاج من سيراليون، وغينيا، وليبيريا كأجراء احتياطي لتهدئة المخاوف من انتشار فيروس إيبولا خلال موسم الحج.

وتدور مخاوف من قرار سعودي بتعليق منح تأشيرات العمل لليمنيين مؤقتا ضمن اجراءات احترازية لمواجهة وباء الكوليرا ومنع انتقاله من اليمن.

وأقدمت السعودية على خطوات مماثلة، بإعلان تعليقها منح تأشيرات العمل لمواطني الدول التي تنتشر فيها الأوبئة.

وأعلنت السعودية، 23 يونيو الماضي عن تقديم مبلغ 66.7 مليون دولار دعما للجهود الدولية لمكافحة وباء الكوليرا في اليمن، وقالت إنه يأتي استجابة منه لنداء منظمة الصحة العالمية ونداء منظمة اليونيسيف لمكافحة وباء الكوليرا، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

في السياق قالت مصر والاردن، انها اتخذت اجراءات في مطاراتها لفحص القادمين من اليمن على خلفية تفشي وباء الكوليرا، وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، 3 يوليو الجاري، عن إجراءات احترازية من وباء الكوليرا إثر تفشيه في اليمن.

وقال الناطق الاعلامي باسم وزارة الصحة حاتم الأزرعي، في تصريحات، إنه وعلى رغم ان اليمن دولة غير حدودية مع الأردن، الا أن الوزارة اتخذت الاجراءات الاحترازية كافة للتعامل مع هذا الوباء.

وأصدرت الخطوط الجوية اليمنية، الشهر الماضي، تعميما قضى بضرورة حصول الركاب القادمين من اليمن إلى الأردن على شهادة خلو من الأمراض والأوبئة الخطيرة والمعدية، خصوصا الكوليرا.

وقال تعميم الخطوط الحكومية اليمنية، «بموجب التعميم الصادر من قبل وزارة الصحة الأردنية، اعتبارا من يوم 5 يونيو/حزيران 2017، بضرورة حصول الركاب القادمين من اليمن إلى المملكة الأردنية على شهادة خلو من الأمراض والأوبئة الخطيرة والمعدية، خصوصا الكوليرا».

كما اتخذت السلطات المصرية في مطار القاهرة الدولي تدابير طارئة، بما فيها الحجر الصحي، لمنع انتقال وباء الكوليرا المتفشي في اليمن عبر رحلات تصل من اليمن.

وتعد العاصمة المصرية القاهرة والعاصمة الأردنية عمان نقطتي العبور الرئيسيتين بالنسبة لليمنيين، إذ تستقبلان رحلات طيران من وإلى العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.