مقتل 9 حوثيين وإصابة 13 آخرين بغارات شنتها مقاتلات التحالف غربي محافظة تعز

قال مصدر عسكري إن 9 من مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح قُتلوا، وأُصيب 13 آخرين، بغارات شنتها مقاتلات التحالف العربي مساء اليوم السبت، غربي محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).

وأفاد المصدر «المصدر أونلاين»، إن المقاتلات شنت ثلاث غارات على عربات عسكرية تقل مسلحين حوثيين في منطقة البرح غربي مقبنة، وأدت إلى مقتل 4 وإصابة 6 آخرين، وتدمير عربة (طقم).

وأضاف إن غارتين استهدفتا موقع للحوثيين شرقي منطقة يختل شمال المخا، وأدت الغارات إلى مقتل 5 وإصابة 7 آخرين، وتدمير مدفع وسط مزرعة.

في ذات الوقت، دار قصف مدفعي متبادل بين القوات الحكومية والحوثيين، في مواقع وسط موزع وشمال المخا، وأسفر ذلك عن سقوط جرحى من الطرفين.

على ذات الصعيد، قُتل شاب وشقيقته برصاص الحوثيين في قرية الرمة شمال مديرية المخا، وعقب ذلك صادر الحوثيون دراجة الشاب النارية، بحسب مصدر محلي.

كما أصيب مواطن يدعى مهيوب فرحان مهيوب حسان من أبناء قرية العنين بلاد الوافي شمال جبل حبشي غرب تعز برصاص قناص حوثي، والمصاب يعاني من حالة نفسية.