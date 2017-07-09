البوارج الحربية للتحالف تستهدف بـ 25 صاروخ مواقع للحوثيين وقوات صالح غربي تعز

كثفت مقاتلات وبوارج التحالف العربي خلال الساعات الماضية قصفها الصاروخي على مواقع لمليشيات الحوثي وصالح في مديرية موزع غرب تعز والصلو جنوبي المحافظة.

وقال مصدر عسكري لـ"المصدر أونلاين" إن بوراج التحالف العربي قصفت بـ 25 صاروخ حتى اللحظة مواقع الحوثيين وقوات صالح في منطقة الهاملي ومعسكر خالد ومركز مديرية موزع غربي تعز.

واضاف المصدر ان القصف أسفر عن مقتل 13 حوثيا ومن قوات صالح وإصابة 17 آخرين، بينهم قيادات طالهم القصف بمواقع شرق معسكر خالد، وتدمير خمس عربات عسكرية "اطقم" ومدرعة، ومخزنا للأسلحة، بحسب المصدر.

من جهة أخرى، شنت مقاتلات التحالف صباح اليوم ثلاث غارات على مواقع المليشيات الإنقلابية شمال مديرية الصلو جنوبي تعز، وأدت الغارات إلى مقتل 3 وإصابة 7 آخرين.