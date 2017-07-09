ائتلاف الإغاثة الإنسانية يعلن مقتل 165 شخصاً وإصابة 426 في تعز الشهر الماضي

أعلن ائتلاف الإغاثة الإنسانية بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، اليوم السبت، عن مقتل 165 شخصاً، وإصابة 426 آخرين بجروح متفاوتة، جرّاء معارك وقصف شهدتها المحافظة في يونيو الماضي.

وأوضح بيان للائتلاف حصل «المصدر أونلاين» على نسخة منه، أن الضحايا سقطوا إثر المعارك والأحداث في المحافظة، وإن الحرب خلّفت ورائها 588 يتيماً.

وقال «21 منزل ومنشأة ومركبة وممتلكات خاصة وعامة تعرضت للتضرر الجزئي والكلي والإتلاف».

وأشار إلى أن «57 أسرة تعرضت للنزوح والتهجير القسري من منازلها في الريف الجنوبي والغربي لمحافظة تعز، ولم تحصل هذه الأسر على مساعدات بشكل كافي، بعد توقف المساعدات الإنسانية للمنظمات المانحة».

وطالب الائتلاف المنظمات الدولية والحكومة اليمنية بإدخال المساعدات الإغاثية للمدينة بشكل عاجل.

وقال إن الوضع الصحي «يعاني تدهورا ملحوظا جراء استمرار تدفق مئات المصابين بوباء الكوليرا على مستشفيات المحافظة، حيث بلغ إجمالي الوفيات جراء الوباء خلال شهر يونيو 86 حالة، و13635 مصاباً».