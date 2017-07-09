قال مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه أعلن يوم الأحد "النصر" على تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الموصل.

وأضاف أن العبادي وصل إلى الموصل وهنأ القوات العراقية والشعب العراقي بالنصر.

ووصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى مدينة الموصل يوم الأحد وهنأ القوات المسلحة "بتحقيق النصر" على تنظيم الدولة الإسلامية وذلك بعد ثمانية أشهر من حرب شوارع ضروس مما يضع حدا لثلاث سنوات من سيطرة المتشددين على المدينة.

وأدت المعركة إلى تدمير أجزاء كبيرة من الموصل وقتل آلاف المدنيين وتشريد نحو مليون شخص.

وجاء في بيان لمكتب العبادي "القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي يصل مدينة الموصل المحررة ويبارك للمقاتلين الأبطال والشعب العراقي بتحقيق النصر الكبير".

وتناثرت الجثث المتحللة لمقاتلي الدولة الإسلامية في الشوارع الضيقة بالمدينة القديمة آخر مكان تحصن به مقاتلو التنظيم في مواجهة القوات العراقية المدعومة من التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وتعهد تنظيم الدولة الإسلامية يوم السبت بالقتال حتى الموت في الموصل. وقال العميد يحيى رسول المتحدث باسم الجيش العراقي للتلفزيون الرسمي في وقت سابق يوم الأحد إن 30 متشددا قتلوا وهم يحاولون الفرار بالسباحة في نهر دجلة.

ولجأ المتشددون المحاصرون في منطقة آخذة في التقلص بالمدينة لدفع انتحاريات لتنفيذ تفجيرات بين آلاف المدنيين الذين يفرون من ميدان المعركة وهم جرحى يعانون الخوف وسوء التغذية.

ولا تكشف الحكومة العراقية عن حجم الخسائر في صفوف قواتها لكن طلب تمويل من وزارة الدفاع الأمريكية قال إن خسائر قوات مكافحة الإرهاب التي تقود المعركة في الموصل بلغت 40 في المئة.

وطلبت وزارة الدفاع الأمريكية 1.269 مليار دولار من الميزانية الأمريكية لعام 2018 لمواصلة تقديم الدعم للقوات العراقية.

وبعد انتزاع الموصل ستقتصر الأراضي الخاضعة لسيطرة الدولة الإسلامية في العراق بالأساس على مناطق ريفية وصحراوية إلى الغرب والجنوب من المدينة حيث يعيش عشرات الآلاف من السكان.