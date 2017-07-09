مسلحات حوثيات يعتدين على وقفة احتجاجية لـ«أمهات المختطفين» شرقي صنعاء

اعتدت مسلحات حوثيات اليوم الأحد، على أمهات المختطفين وناشطات حقوقيات، أمام سجن هبرة الاحتياطي شرقي العاصمة صنعاء، خلال وقفة احتجاجية نفذتها الأخيرات.

وقال بيان صادر عن «رابطة أمهات المختطفين»، إن نساء حوثيات اعتدين على أمهات المختطفين أثناء تنفيذهن وقفة احتجاجية، تضامنا مع المختطف فؤاد التركي، الذي فقد والديه وهو خلف قضبان سجون جماعة الحوثيين وقوات صالح.

وأضاف «قامت الحوثيات بترديد الصرخة في محاولة للاحتكاك بالأمهات بتغطية من عشرات المسلحين وعدد من الأطقم العسكرية التي كانت تملأ المكان».

وتابع «لاحق مسلحون مجموعة من الأمهات عقب انتهاء فعاليتهن وقاموا بنهب الباص الذي كان يقلهن واحتجاز صاحبه، كما قاموا بتهديد الأمهات وهن في الباص باحتجازهن وسجنهن ما روعهن واضطررن معه النزول والجري في الشارع حفاظا على حريتهن».

وفي الوقفة حملت الأمهات نعوش رمزية لأبوي المختطف التركي الذي توفي والده في العشر الأواخر من رمضان، ولحقته والدته مطلع الأسبوع الماضي، ولم يسمح للتركي بتشييع جنازة والديه أو استقبال العزاء فيهما.

وذكرت أسرة التركي أنه خطف قبل عامين من مقر عمله دون وجه حق أو تهمة توجه إليه، وأنه يعاني مضاعفات لفتق إربي تستوجب نقله إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية عاجلة له.