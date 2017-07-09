مقتل 6 حوثيين بينهم قياديين بمعارك وغارات شمال مديرية المتون غرب الجوف

أفاد مصدر ميداني إن المعارك ما تزال متواصلة بين مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح من جهة، والقوات الحكومية من جهة أخرى، في جبال حام شمال مديرية المتون غرب محافظة الجوف (شمال شرق اليمن).

وقال لـ«المصدر أونلاين»، إن قياديين ميدانيين في جماعة الحوثيين قُتلوا، بينهم القياديين محسن عبدالله المدعي وآخر يدعى أبو حمد، بالإضافة إلى أربعة مسلحين آخرين.

ونقل المصدر عن سكان محليون في مديرية برط، إن جثث المسلحين الحوثيين والقيادي ابو حمد وصلت إلى المديرية لدفنها، بعد أن قُتلت في معارك مع القوات الحكومية.

وأشار إلى أن المعارك تركزت في عمليات كر وفر، من الجانبين.

من جهة، شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية غارات جوية، على مواقع الحوثيين وقوات صالح في منطقة حام الأعلى، استهدفت مدرعة وعربات (أطقم) كانت في طريقها لتعزيز الحوثيين.