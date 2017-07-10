اللجنة الحكومية لتقصي الحقائق في السجون السرية تتبرأ من بيان منسوب لها

تبرأت اللجنة الحكومية المشكلة لتقصي الحقائق في ادعاءات وجود سجون سرية بمناطق محررة في اليمن، مساء أمس الأحد، من بيان منسوب لها، نفى وجود تلك السجون.

جاء ذلك رداً على بيان أصدرته لجنة مجهولة، في وقت سابق اليوم، أكدت فيه «عدم وجود سجون سرية في حضرموت»، وذيلت البيان بتوقيع عدة جمعيات بينها لجنة تقصي الحقائق الحكومية.

وقالت اللجنة إنها ترفض إدراج اسمها في بيان صحفي تم تذييله بأنه، «صادر عن لجنة تقصي الحقائق والتحقيق في ادعاءات وجود سجون سرية في حضرموت، وأضافت إنها «لم تشترك مع تلك المنظمات في أي أعمال نزول أو زيارات أو غيرها من الأنشطة الواردة في البيان».

واعتبر بيان اللجنة المجهولة بمثابة مؤشر على وقوف أطراف تهدف إلى التستر على الوقائع التي تحدثت عنها المنظمات الدولية.

وكان رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، قد أصدر قراراً، بتشكيل لجنة مشتركة للتقصي حول ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بالمناطق المحررة من الحوثيين، إثر تقارير لمنظمات دولية تحدثت عن "سجون سرية" تشرف عليها قوات "مدعومة" من الإمارات.