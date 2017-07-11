«هادي» يجتمع بمستشاريه ونائبه عقب بعد أيام من احتقان سياسي وتوتر في جنوب البلاد

اجتمع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مساء اليوم الاثنين، بمستشاريه ونائبه علي محسن الأحمر ووزير الداخلية اللواء حسين عرب، لبحث الأوضاع، عقب حالة التوتر والاحتقان السياسي في جنوب البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، فإن الاجتماع أكد على أهمية التكاتف ووحدة الصف وتعزيز التعاون والتنسيق مع الأشقاء في التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وأشار إلى أن السلام سيظل الخيار الدائم والاستراتيجي للسلطة الشرعية ولمصلحة المواطن اليمني الذي عانى ويعاني صنوف المعاناة والتشريد والتدمير التي تمارسها القوى الانقلابية تجاهه في تجرد سافر من الأخلاق والقيم الإنسانية.

وقدم وزير الداخلية تقريرا عن سير الأداء الأمني بعدن والمناطق المحررة مشيدا بمستوى التحسن الملحوظ بتعاون وتكاتف الجميع وبالتنسيق مع الأشقاء في دول التحالف.