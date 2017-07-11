«الحوثي» يحث مراقبي الامتحانات على مساعدة الطلاب في الغش والأخيرين يرددون «الصرخة»

قال طلاب في إحدى المدارس شمال العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الثلاثاء، إن وزير التربية والتعليم في حكومة الحوثيين وحزب صالح (غير معترف بها)، حث مراقبي الامتحانات على مساعدة الطلاب في الغش.

وبحسب طالب في الثانوية، طلب عدم الكشف عن هويته، أفاد «المصدر أونلاين»، بأن وزير التربية يحيى الحوثي، وهو شقيق زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك، وجه مراقبي اللجنة الامتحانية على التراخي في مسألة الرقابة على أداء الامتحانات.

ونقل عن الحوثي قوله للمراقبين، «ساعدوهم (الطلاب) وتساعدوا معهم»، في إشارة إلى تشجيع الطلاب على الغش.

وأضاف الطالب إن جميع الطلاب رددوا شعار جماعة الحوثيين «الصرخة» في القاعة الامتحانية، كامتنان لهم من توجيهات الحوثي، الذي خرج من القاعة مبتسماً.

لكن تلك الخطوة بقدر ما أسعدت العشرات من الطلاب، إلا أنها أثارت غضب الطالب الذي تحدث لـ«المصدر أونلاين»، وقال «من المؤسف أن نجد تشجيع على هذا السلوك، من أرفع مسؤول في الوزارة، إنهم يدمرون مستقبلنا».

وكان نحو مائتي ألف طالب قد بدأوا السبت الماضي، تأدية امتحانات شهادتي الثانوية العامة والأساسية، في ظروف تدهورت فيها العملية التعليمية إلى الحضيض، وأصبح مستقبل الآلاف منهم مهدد.

