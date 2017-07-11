معارك بين الحوثيين والقوات الحكومية في كرش بلحج تسفر عن مقتل 8 من الجانبين

شنت القوات الحكومية صباح اليوم الثلاثاء، هجوماً عنيفاً على مواقع مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح شرق وغرب منطقة كرش شمال لحج (جنوبي اليمن)، حسبما قال مصدر عسكري.

وذكر لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الحكومية هاجمت مواقع التلة الحمراء وقصفت بالمدافع الثقيلة أطراف الحويمي، في الوقت الذي ما تزال المواجهات دائرة حتى اللحظة.

وأفاد بمقتل 5 وإصابة 8 حوثيين، بالإضافة لمقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين من القوات الحكومية.

في المقابل، قصف الحوثيون منطقة كرش من مواقع تمركزهم في الشريجة والحويمي وخدير بمحافظة تعز، وأدى القصف إلى مقتل جنديين وتدمير طقم وتضرر بعض المنازل.

