الجوف.. قائد ميداني حوثي يطلق النار على 3 من مسلحيه بعد رفضهم الالتحاق بالمعارك

قال مصدر مطّلع إن قائد ميداني لمسلحي الحوثيين أطلق النار على ثلاثة من مسلحيه، اليوم الثلاثاء، بعد أن رفضوا الهجوم على موقع للقوات الحكومية في الطويلة بمحافظة الجوف (شمال شرق اليمن).

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن المسلحين الحوثيين محمد راكان الأعور وسلطان حسين الأعور قُتلا، وأُصيب الثالث محمد عبدالله منصر بجروح بليغة، في معسكر لتدريب مسلحي الجماعة وقوات صالح، في منطقة المطّمة.

وأشار إلى أن الحوثيين الثلاثة كانوا قد وصلوا من العاصمة صنعاء، بغرض الالتحاق بمسلحي الجماعة. وأوضح إن المشرف طلب من المسلحين الالتحاق بالمعارك التي دارت الليلة الماضية في جبال حام، لكنهم رفضوا إلا بانضمامه إليهم، والتقدم معهم إلى خطوط القتال، ليثير الأمر غضب المشرف الذي أطلق عليهم النار بشكل مباشر.

من جهة، وصل زعماء قبائل مديرية الغيل التي ينحدر منها القتلى، بينهم قائد لواء حرس الحدود التابع لجماعة الحوثيين محسن نافع الشريف ، إلى منطقة المطّمة للمطالبة بتسليم القاتل، طبقاً لما أورده المصدر.

وقال إن زعماء القبائل هددوا بأخذ حقهم بأيديهم.