محافظ شبوة يتسلّم مقر سكنه من المحافظ السابق بعد أن تعهد بدفع 150 مليون ريال للأخير

ذكر مصدر حكومي إن محافظ محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، العميد علي راشد الحارثي، تسلّم مبنى سكنه من المحافظ السابق أحمد لملس، اليوم الثلاثاء، بعد رفض الأخير تسليم المبنى منذ أسبوعين.

وقال المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن الحارثي تسلّم المبنى مقابل تعهده بتسليم 150 مليون ريال يمني، للمحافظ السابق، وبعد تدخّل وساطة قادها مسؤولون في السلطة المحلية والعسكرية.

وكان المحافظ السابق رفض تسليم مبنى المحافظة، عقب قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي القاضي بإقالته وتعيين الحارثي في محله، لكن وساطة قادها وكيل المحافظة انتهت بتسليم المقر.

لكن لملس أصر على التمسك بمقر سكن المحافظ، وقال إنه خسر مبالغ كبيرة في عملية تجديد المبنى وتأثيثه.

وبحسب المصدر فإن المحافظ السابق لملس، وهو أحد أعضاء «المجلس الانتقالي الجنوبي» أصرّ على مطالبه في أن يدفع له المحافظ الجديد المبلغ، نظير خسائره، كما قال.

