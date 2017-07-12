ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» يلتقي بالمبعوث الأممي لدى اليمن «ولد الشيخ»

قالت وكالة الأنباء السعودية «واس» اليوم الأربعاء، إن ولي العهد وزير الدفاع السعودي التقى بالمبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، لبحث الأزمة اليمنية.

وبحسب الوكالة فإن الأمير السعودي الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، بحث مع ولد الشيخ في جدة، جهود وقف الحرب واستئناف عملية السلام.

وأضافت إن رئيس الاستخبارات العامة السعودية خالد الحميدان، حضر الاجتماع.

ويُعد اللقاء بين الأمير السعودي وولد الشيخ، إعادة لتحريك مسار مفاوضات السلام بين الأطراف اليمنية، بعد أشهر من تراجعها، في مقابل تصاعد الحرب بين الأطراف في جميع الجبهات.