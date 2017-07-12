شهود: 3 جرحى بتجدد الاشتباكات بين فصائل المقاومة في شارع جمال وسط مدينة تعز

قال شهود عيان اليوم الأربعاء، إن اشتباكات تجددت بين فصائل من المقاومة الشعبية في شارع جمال وسط مدينة تعز (جنوب غرب اليمن)، وإن 3 جرحى سقطوا حتى اللحظة.

وأفاد الشهود «المصدر أونلاين»، إن الجرحى الذين سقطوا مدنيين، اثنين منهم كانوا من المارة في الشارع، والثالث وهو أحد الباعة المتجولين.

وحتى اللحظة التي تدور فيها الاشتباكات لم تتدخل القوات الحكومية أو الأمنية في المدينة، بينما غادر كل الباعة المتجولين سوق ديلوكس في الشارع، وأغلقت المحلات التجارية أبوابها، بحسب الشهود.

ولم يتسن لنا التحقق من سبب الاشتباكات، من مصدر في السلطة المحلية.