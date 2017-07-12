القوات الحكومية تتقدم في الكدحة غربي محافظة تعز ومقتل 7 حوثيين بينهم قيادي

سيطرت القوات الحكومية اليوم الأربعاء، على مواقع جديدة في منطقة الكدحة بمديرية المعافر غربي مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن)، بعد معارك ضد الحوثيين والقوات الموالية لصالح.

وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الحكومية فرضت سيطرتها على تلتي السوداء والحمراء، المطلتان على خط إمداد الحوثيين في تلة الدرب.

وما تزال المواجهات متواصلة بين القوات الحكومية والمليشيات باتجاه سوق الكدحة مصحوبة بالقصف المدفعي المتبادل حتى لحظة نشر الخبر (4:45 مساءً).

وطبقا للمصدر، قتل سبعة من الحوثيين بينهم القيادي الحوثي طارق كوكب، المُكنى «أبو حذيفة»، وأصيب آخرين، خلال معارك اليوم.