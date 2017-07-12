محافظا حضرموت وعمران وسفير اليمن بروسيا يؤدون اليمين الدستورية في الرياض

قالت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إن محافظي حضرموت اللواء فرج البحسني، وعمران عبدالرحمن الصعر، بالإضافة إلى سفير اليمني في روسيا الجديد أحمد الوحيشي، أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي.

ووجه هادي المسؤولين الجدد، لتوحيد الجهود وتسخير الإمكانيات لإنجاز مهامهم، مشيداً بخبرتهم السابقة ونجاحاتهم في مهامهم التي سبق وأن عملوا فيها.

من جهة، استقبل هادي في مقر اقامته بالعاصمة السعودية الرياض، محافظ حضرموت وهو قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني، مع قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء صالح طيمس.

وأشاد الرئيس بالتنسيق بين المنطقتين اللتان يقع مقرهما في حضرموت (جنوب شرق اليمن)، موجهاً في هذا الصدد بالتكامل المطلوب وتوحيد العمل والاجراءات الأمنية والعسكرية في كافة المناطق والوحدات العسكرية.

وحث المسؤولين العسكريين «على مزيد من العمل واليقظة الامنية لمواجهة التحديات المختلفة ومجابهة واستئصال خلايا التطرّف والإرهاب بأوجهها وأشكالها المختلفة».