قوات الحزام الأمني في عدن تعتدي على أمهات المختطفين وتحذّر من الاقتراب نحو مقر التحالف

قال مصدر محلي وشهود عيان اليوم الأربعاء، إن قوات من الحزام الأمني في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، اعتدوا على أمهات المختطفين بالضرب والشتائم، إثر محاولة الأخيرات تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر قوات التحالف بالبريقة.

وذكر المصدر والشهود في إفادات متطابقة لـ«المصدر أونلاين»، إن الجنود بينهم عناصر نسائية، منعوا أمهات المختطفين من الوصول إلى مقر القوات الاماراتية، من أجل تنفيذ وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ابنائهن.

وأشاروا إلى أن قوات الحزام هددوا الأمهات وأهالي المعتقلين.

وأضافوا «حاولت الأمهات مواصلة الطريق لمقر القوات الإماراتية، لكن قوات الحزام الأمني بدأت بالاعتداء عليهم وخطفوا اثنتين لقسم الشرطة، وبعد نحو ساعتين أفرجوا عنهن».

وبحسب الشهود فإن الأمهات انتقلن إلى منطقة بعيدة لمواصلة الاحتجاج، لكن قوات الحزام، والأخيرة تعتقل العشرات من المدنيين، واصلت التعدي عليهن.

وأوضحوا «كان بين القوات ثلاثة عناصر نسائية، وهن اعتدين على الأمهات ودفعوهن في الشارع وتلفظن عليهن بألفاظ سوقية ونابية»، مطالبين المحتجات بالذهاب إلى منطقة المعاشيق لتنفيذ الوقفة الاحتجاجية.

وتابعوا «قوات الحزام الأمني التي تعتقل العشرات من الأبرياء، هددوا المتظاهرات بالاعتقال في حال اقترابهم مرة أخرى، من معسكر التحالف مرة ثانية، وفرقوهن من المكان».

وسبق الوقفة الاحتجاجية، تحريض واسع من نشطاء موالون للحراك والقوات الإماراتية، ضد الأمهات وأهالي المعتقلين في المدينة التي تتخذها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة.