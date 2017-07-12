الهند تقول إن القس المختطف في اليمن ما يزال حياً وإنها تعمل على إطلاق سراحه

قالت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الأربعاء، إن القس الهندي المختطف في اليمن منذ قرابة عام ما يزال حياً، وفق معلومات تلقتها من الخارجية اليمنية، وأكدت أنها تعمل لإطلاق سراحه.

واختطف الأب توم أوزهوناليل، في إبريل 2016 بعد أن هاجم أربعة مسلحين دار المسنين وقتلوا أربع راهبات وموظفتين بالإضافة إلى ثمانية من نزلاء الدار وحارس.

وعبرت وزيرة الشؤون الخارجية الهندية السيدة سشما سوراج في بيان، عن قلق حكومة بلادها إزاء سلامة وعافية الأب توم أوزهوناليل الذي تم اختطافه في أبريل، 2016 من عدن، وجددت تأكيدها على الطلب للمساعدة المستمرة من السلطات اليمنية في تأمين إطلاق سراحه المبكر والآمن.

وأشارت الوزيرة الهندية، الى أن نائب رئيس الوزراء اليمني ووزير الخارجية أبلغها أنه وفقا للمعلومات المتوفرة، فإن الأب توم حي، وإن الحكومة اليمنية تبذل كل الجهود لتأمين إطلاقه.

وظهر القس الهندي 56 عاما آخر مرة، يوم 9 مايو الماضي، في مقطع فيديو يطلب المساعدة لإطلاق سراحه، ويناشد الحكومة الهندية والعالم التدخل لإنقاذه، وقال في الفيديو، إن جنسيته هي السبب الرئيسي وراء عدم حصوله على تعاطف قادة العالم.

وقال أوزهوناليل «لو كنت قساً أوروبيا، لنظرت السلطات والناس لقضيتي بشكل أكثر جدية، ولكان أطلق سراحي ولتحرك العالم».

وتحدث القس باللغة الإنكليزية ببطء في الفيديو وقال «يعاملونني جيدا قدر استطاعتهم». مضيفا أن حالته الصحية تتدهور طالبا نقله إلى المستشفى.

وقال أوزهوناليل إن خاطفيه أبلغوا الحكومة الهندية والأسقف الكاثوليكي في أبو ظبي بمطالبهم لكن الرد كان «غير مشجع». وناشد القس أفراد عائلته أن يفعلوا ما بوسعهم لإطلاق سراحه.

وبدأ وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، الأحد الماضي، زيارة الى الهند، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بحسب بيان للخارجية اليمنية.