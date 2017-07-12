وزير في الحكومة يتهم الحوثيين بنهب الأدوية الخاصة بالكوليرا وبيعها في السوق السوداء

اتهم وزير الادارة المحلية في الحكومة اليمنية عبدالرقيب فتح، جماعة الحوثيين وقوات صالح بالمتاجرة في الأدوية الخاصة بوباء الكوليرا وبيعها في السوق السوداء، وحرمان المستحقين للأدوية من انقاذ حياتهم.

وقال فتح - طبقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» - إن تلك الخطوة تضاعف من معاناة اليمنيين، وتحرمهم من الأدوية المجانية التي تقدمها المنظمات الدولية، بما يُنذر من كارثة إنسانية.

ودعا منسق الشؤون الإنسانية في اليمن إلى إدانة مثل هذه الأعمال والتصرفات، واصدار بيانات توضح فيه حقيقة ما تقوم به المليشيا من أعمال نهب ومتاجرة بالأدوية والمستلزمات الطبية وكافة المساعدات الاغاثية والإنسانية.

وأشار إلى أن «استمرار صمت المنظمات الأممية إزاء هذه الاعمال يزيد من استمرار المليشيات في الإقدام على هذه التصرفات، وتعرض حياة أبناء الشعب اليمني للكوارث».

وطالب فتح منسق الشؤون الانسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف، وكل المنظمات الدولية العاملة في القطاع الصحي لمراقبة الأداء الصحي في كل المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

واوضح إن «القطاع الصحي في اليمن شبه منهار بسبب إقدام المليشيا الانقلابية على قصف وإن الحكومة بالتعاون مع المانحين يقومون بكل جهد لإعادة التعافي الى كافة القطاعات الأساسية والمرتبطة بحياة الناس».

وأشار إلى أن «ابناء المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا لم يعد بمقدورهم تحمل مزيداً من التعسفات والمضايقات».