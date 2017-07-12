الحوثيون يباركون انتصار القوات العراقية على «داعش» ويتوّعدون السعودية

باركت جماعة الحوثيين انتصار القوات العراقية المسنودة بقوات التحالف الدولي، على تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، وإعلان بغداد انتهاء المعركة في مدينة الموصل، وانهيار دولة التنظيم المتطرف.

واعتبر المجلس السياسي التابع لجماعة الحوثيين وصالح في بيان، نشرت قناة «المسيرة» الفضائية التابعة للجماعة، مقتطفات منه، إن ذلك الانتصار هو انتصار للعراق وللشعب اليمني على «العدوان الأمريكي السعودي».

وتوّعدت الجماعة بمعركة مباشرة مع من وصفتها بـ«داعش الكبرى»، في إشارة للنظام السعودي.

وذكر البيان «نؤكّد للعالم أن الجيش واللجان الشعبية يسطرون أروع الانتصارات وهم يواجهون نفس المشروع الإجرامي، بل إن تميزهم يتمثل في المواجهة المباشرة مع داعش الكبرى السعودية».

وأضاف «نصر الله قادم وسيأتي اليوم الذي نعلن فيه بكل فخر واعتزاز النصر اليمني المؤزر ضد الفكر القاعدي الدعشي ومنابعه وداعميه واجتثاثه من اليمن والمنطقة لتتكامل الانتصارات العظيمة التي قدمت من أجلها شعوبنا أعظم التضحيات».