قالت الباحثة في منظمة هيومين رايتس ووتش Kristine Beckerle ، إن الناشطين والصحفيين والحقوقيين في اليمن يخشون الاعتقال والانتقام وحملات التشهير والعنف الموجه بشكل يومي في حال وجّهوا انتقادات لأي من أطراف النزاع الجاري.

وأِشارت الباحثة في مقال نُشر على موقع المنظمة الدولية، رصده "المصدر أونلاين"، ان الصحفيين والناشطين يتعرضون للاعتقال واغلاق مكاتبهم من قبل الحوثيين وصالح في صنعاء، وكذلك يتعرضون للضرب والاختفاء القسري في المناطق الخاضعة للسلطة الشرعية وخصوصا القريبة من عدن.

وذكرت الباحثة أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" واجهت تُهماً وهجوما علنياً بعد نشرها تقريرا "عن دور الإمارات وحلفائها اليمنيين في حالات الإخفاء والتعذيب في عدن وحضرموت".

وأضافت أن من بين التُهم التي وُجّهت للمنظمة أنها أجرَت البحث "بناء على طلب من مسؤولين يمنيين يؤيدون قطر أو "حزب الإصلاح" اليمني"، منبهة الى أن تلك "ادعاءات لا أساس لها من الصحة".

واعتبرت أن "الهجمات التي تعرضت لها "هيومن رايتس ووتش" توفر مثالا بسيطا على الطرق المقلقة التي لا تحصى، والتي تعتمدها الأطراف المتحاربة لإضعاف الناشطين الحقوقيين اليمنيين الشجعان أو تخويفهم".

وطالبت الباحثة، الإمارات واليمن، بإجراء تحقيقات موثوقة في النتائج التي توصلت اليها المنظمة.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش أصدرت تقريرا في 22 يونيو الماضي وثقت فيه تعر 49 شخصا، من بينهم 4 أطفال، للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري في محافظتي عدن وحضرموت العام الماضي، على يد قوات مدعومة من دولة الامارات العربية المتحدة.

وعلى إثر ذلك شكّل رئيس الحكومة اليمنية لجنة للتحقيق في صحة ما ورد بتقارير المنظمات الدولية خلال 15 يوماً، لكن حتى الآن لم يصدر شيء عن اللجنة بعد انقضاء المدة المحددة.

ونبّهت الباحثة الى أن ملف المفقودين "آخذ في الاتساع في جميع أنحاء اليمن، والأسر تستحق أن تعرف أين هم أبناؤهم وإخوانهم وأزواجهم. اليمنيون أنفسهم يقولون هذا - انظروا إلى الاحتجاجات من صنعاء إلى المكلا، أو عمل النشطاء فيها بلا هوادة لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات".