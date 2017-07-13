وزير الدفاع الأمريكي: إيران تزوّد جماعة الحوثيين وحزب الله بالصواريخ الباليستية

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس اليوم الأربعاء، إن إيران هي الدولة الأكثر زعزعة للشرق الأوسط، وإنها تمد حلفاءها في اليمن بالصواريخ الباليستية.

وأتهم ماتيس في مقابلة أجراها أحد طلاب الثانوية بواشنطن ونشرتها صحيفة The Islander الامريكية، يوم الثلاثاء، إيران بتزويد الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان بالصواريخ الباليستية.

وقال «لقد قامت إيران بنقل صواريخ بالستية الى اليمن وتم أطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية من داخل اليمن».

وأضاف «الشعب الإيراني ليس المشكلة، بل هو النظام الذي يرسل العملاء لتنفيذ عمليات اغتيال للسفراء في العاصمة واشنطن وباكستان، كما أنه النظام نفسه الذي يزود حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن بالصواريخ».

وأكد وزير الدفاع إنه من الصعب التعامل مع النظام الإيراني، وإنه سيتم فرض عقوبات اقتصادية عليه لإجباره على الجلوس على طاولة المفاوضات.