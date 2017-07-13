سكان: حوثيون يحاصرون قرية في محافظة الجوف ويخطفون اثنين من سكانها

حاصر مسلحون حوثيون قرية في محافظة الجوف (شمال شرق اليمن)، وخطفوا اثنين من سكانها، بتهمة تورطهم في مقتل قيادي حوثي خلال الأيام السابقة، حسبما قال سكان محليون، اليوم الخميس.

وأفاد السكان «المصدر أونلاين»، إن العشرات من المسلحين طوّقوا قرية بني عامر، وطالبوا السكان بتسليم المتهمين بمقتل القيادي قملان، ما لم فإن المسلحين سيهاجمون القرية بالمدفعية والرشاشات.

وأضافوا إن المتهمين وهم ينتمون للجماعة المسلحة، رفضوا في بادئ الأمر تسليم أنفسهم، لكن وساطة قبلية انتهت بتسليم المطلوبين لدى المسلحين الحوثيين.

وبحسب السكان فإن المتهمين لم يثبت تورطهم في قضية مقتل القيادي الحوثي، وإن الحملة «رد فعل هستيري إثر خسائر الحوثيين الكبيرة في معارك الجوف».

وزادت في الآونة الأخيرة، حدة الخلافات بين المسلحين الحوثيين، وقبل يومين أطلق قيادي حوثي النار على 3 من مسلحيه، وأردى اثنين منهم قتلى وأصاب الثالث بجروح.