مقاتلات التحالف تفتح حاجز الصوت بعد أن منع قبليون انتشار قوات حكومية في شبوة

أطلقت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية فجر اليوم الخميس، قنابل ضوئية وفتحت حاجز الصوت، بعد أن منع مسلحون قبليون، القوات الحكومية من الانتشار في مديرية جردان بمحافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن)، لتأمين أنبوب الغاز.

وقال مصدر قبلي لـ«المصدر أونلاين»، إن المنطقة تشهد توتراً متصاعداً، في ظل منع المسلحين القبليين القوات الحكومية من الانتشار في المنطقة، حتى اللحظة.

وأوضح إن القوات العسكرية الحكومية انتشرت في المنطقة، دون إخطار مسلحي القبائل، الذين كانوا يقومون بمهام تأمين الأنبوب النفطي، خصوصاً في الفترة الأخيرة، حيث تزايدت الهجمات التي يشنها مجهولون على أنابيب النفط والغاز.

وأشار إلى أن المسلحين يقولون إنهم الأولى بحماية أنبوب الغاز القادم من حقل صافر في محافظة مارب، والذين يحصلون نظير ذلك على مقابل مادي.

وقال إن الضخ عبر الأنبوب ما يزال متوقفاً.

وأضاف «القبائل تحصل على أجور مقابل حماية الأنبوب، وهم بذلك لا يريدون التفريط في ذلك المورد المالي المهم، خصوصاً بعد اعتزام شركة توتال الفرنسية إعادة ضخ الغاز».