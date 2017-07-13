غارات للتحالف على مواقع الحوثيين غربي تعز تسفر عن مقتل 11 حوثياً وإصابة 15

قصفت مقاتلات التحالف العربي اليوم الخميس، مواقع وتعزيزات لمسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح، في مديريتي مقبنة وموزع غربي تعز (جنوب غربي اليمن).

وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين»، إن المقاتلات الحربية شنت أربع غارات على مواقع الحوثيين في منطقة البرح غربي مقبنة، وأدت إلى مقتل 4 وإصابة 6 آخرين.

وأضاف إن المقاتلات قصفت تعزيزات الحوثيين في منطقة الهاملي، وغارتين على معسكر خالد بمديرية موزع، وأدى ذلك إلى مقتل 7 وإصابة 11 آخرين وتدمير عربتين (طقمين).

في السياق، ارتفعت وتيرة المعارك والقصف المدفعي المتبادل خلال الساعات الماضية بين القوات الحكومية والحوثيين غربي معسكر خالد وسط مديرية موزع.

فيما قصف الحوثيون قرى سكنية في مديريتي حيفان والصلو جنوبي تعز.

وبحسب مصادر فإن صواريخ كاتيوشا أطلقها الحوثيون باتجاه مواقع القوات الحكومية في منطقة المفاليس، من مواقعهم بمنطقة الأعبوس حيفان، ومواقع القوات الحكومية وقرى في الصيرتين والحود من مواقعهم في منطقة الشرف.

