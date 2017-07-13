وزارة الصحة اليمنية تقول إن الكوليرا تراجعت في محافظات شرق وشمال شرق البلاد

مخاوف من انتشار الكوليرا في ظل طفح المجاري في عدن

قالت وزارة الصحة في الحكومة اليمنية اليوم الخميس، إن جائحة الكوليرا «تراجعت عدد الحالات بشكل ملحوظ في محافظات مأرب وشبوة وصعدة والمهرة والجوف».

وأعلنت تسجيل 297 ألف و238 حالة اشتباه بوباء الكوليرا في اليمن، خلال الفترة من تاريخ 27 ابريل - 10 يونيو الجاري.

وقال الناطق الرسمي للوزارة محمد السعدي في تقرير، إن «إجمالي حالات الخروج والشفاء 294 ألف و676 حالة، بينما الحالات المؤكدة مخبريا لإصابتها بالكوليرا 637 حالة فقط، وعدد الوفيات 1713».

وأشار إلى أن 4 حالات مخبرية مؤكدة، ظهرت في سيئون حضرموت، وهي حالات قدمت من مناطق فيها الوباء في شمال البلاد.

ولفت السعدي إلى أن الحالات المرضية تركزت في كل من صنعاء وعدن وتعز، حيث أظهرت مؤشر حالات الإسهال المائي الحاد والمؤكدة مخبريا في محافظة تعز ارتفاعا ملحوظا بعدد 290 حالة مؤكدة، وعدن 46 حالة مؤكدة.

وأوضح بأن جائحة الكوليرا تراجعت في عدد من المحافظات على الرغم من ظروف الحرب، وتعمد الحوثيين وقوات صالح، استحداث الصعوبات أمام الفرق الطبية في المحافظات.

وقال الناطق الرسمي، إن بعض التصريحات الخاصة باللقاحات وانتشار الوباء، مبالغ فيها وليست سليمة.

وأضاف «نسبة الاستشفاء وصلت إلى 99 بالمائة، ما يعد مؤشرا ايجابيا لتراجع حدة المرض، فيما انخفضت نسبة الوفيات بمقدار 0,5 بالمائة، ما يشير إلى أن الخدمات الطبية المقدمة ذات تأثير كبير ساعد في تحسين العمل الطبي».