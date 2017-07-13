ترحيل الدفعة العاشرة من الصوماليين العالقين في اليمن إلى بلادهم

غادرت الدفعة العاشرة من اللاجئين الصوماليين صباح الخميس ميناء عدن جنوب اليمن عائدين إلى بلادهم بعد سنوات من اللجوء قضوها في اليمن.

وحسب مصادر في مدينة عدن فإن الدفعة التي تم ترحيلها اليوم تضم مئة صومالي من اللاجئين الذين أصبحوا عالقين بفعل الإضطرابات التي تبعت مواجهات عسكرية طاحنة شهدتها المدينة في النصف الأول من عام ٢٠١٥.

وتتبنى منظمة الهجرة الدولية عملية ترحيل اللاجئين الصوماليين وإعادتهم إلى بلادهم بتمويل من مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية وقد تم توديع الدفعة العاشرة من الصوماليين بحضور مدير مركز الملك سلمان للإغاثة والسفير الصومالي في اليمن.

وتستهدف العملية إعادة 2500 عالقاً صومالياً إلى بلدهم.

وفي حفل التوديع قال مدير مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية مكتب عدن ان هذه الدفعة من العالقين تعتبر الدفعة العاشرة تم اعادتهم الي بلدهم. مشيرا الي ان عدد من تم اعادتهم بلغ حتى الان 1075 عالق من ضمن 2500 عالق سيتم اعادتهم.

من جانبه شكر السفير الصومالي في اليمن مركز الملك سلمان على دعمه لمشروع اعادة العالقين الصومالين في اليمن الي بلدهم لافتا الي ان هذا العمل الانساني سوف يساعد العايدين لبدء حياة جديدة في بلدهم في ظل الاستقرار الذي تنعم به الصومال.

وعبر عدد من العايدين عن سعادتهم بالعودة الي بلدهم مؤكدين انهم تواقين لبدء رحلة حياة جديدة في بلدهم لتحقيق الاستقرار النفسي والمعيشي.

حضر حفل التوديع مدير منظمة الهجرة الدولة مكتب عدن ومسؤول منظمات المجتمع المدني في ديوان محافظة عدن احمد الوالي.

وكان الآلاف من الصوماليين غادروا اليمن إلى بلادهم أو إلى أماكن لجوء أخرى إثر اندلاع الحرب في اليمن مطلع العام ٢٠١٥ بعد أن كانت اليمن واحدة من أهم محطات لجوء الصوماليين والأفارقة عموماً طيلة العقدين الماضيين التي طحنت فيها الحروب بلادهم.