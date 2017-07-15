مقتل قيادي ميداني حوثي وآخرين بغارة جوية للتحالف على الحدود اليمنية السعودية

قتل قيادي ميداني في جماعة الحوثيين أمس الجمعة، بغارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على الحدود اليمنية السعودية، حسبما قالت قناة «العربية»، وأكد ذلك نشطاء حوثيون على مواقع التواصل.

وذكرت فضائية «العربية» السعودية، إن القيادي الحوثي أسامة المداني، قتل ومعه عدد من مرافقيه بغارة جوية قبالة منطقة نجران، على الحدود الجنوبية للسعودية مع اليمن والتي تشهد معارك منذ أكثر من عامين.

وأكد نشطاء حوثيون الخبر، وقاموا بنشر صور له وعليها صفة «المهندس الشهيد».

وأشار النشطاء، إلى أن القيادي أسامة حسن المداني، قتل أثناء اقتحامه لأحد مواقع الجيش السعودي في الشريط الحدودي، دون ذكر من التفاصيل.

وقال النشطاء الحوثيون، إنه سيتم تشييع جثمان المداني، غدا السبت، إلى مقبرة الجراف، شمالي العاصمة صنعاء.