سكان: غارتان لمقاتلات التحالف تستهدف قاعدة «الديلمي» الجوية شمال العاصمة صنعاء

قال سكان محليون في العاصمة اليمنية صنعاء اليوم السبت، إن مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية شنت غارتين على قاعدة عسكرية شمال المدينة.

وذكر السكان لـ«المصدر أونلاين»، إن الغارات استهدفت قاعدة الديلمي الجوية العسكرية، التي يسيطر عليها المسلحون الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وأشاروا إلى أن أعمدة الدخان ارتفعت من المواقع المستهدفة، مما يُرجح أنها استهدفت مخازن أسلحة.

وجاءت تلك الغارتين عقب تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في سماء المدينة، منذ ساعات الصباح الأولى، بحسب إفادة السكان القاطنين بالقرب من القاعدة الجوية.