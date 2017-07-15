وزير الخارجية يقول من الجزائر: اليمن تسعى لتحقيق السلام وتدعم جهود «ولد الشيخ»

قال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي اليوم السبت، إن اليمن تسعى لتحقيق السلام وتدعم جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المخلافي للصحفيين لدى وصوله مطار الجزائر العاصمة الدولي في زيارة تدوم ثلاثة أيام لبحث الوضع في اليمن والعالم العربي، حسب ما نقلت عنه الإذاعة الجزائرية الحكومية.

وأضاف الوزير اليمني أن "زيارتي هدفها إطلاع الأشقاء الجزائريين حول ما يدور في اليمن التي تعاني من آثار حرب مدمرة وهي تسعى لتحقيق السلام وتدعم جهود المبعوث الأممي".

وأضاف: "الزيارة تندرج في إطار التشاور المستمر بين البلدين وتهدف إلى بحث الأوضاع السياسية والإقليمية والقضايا المتعلقة بالوضع العربي والإرهاب بشكل عام".

وحسب المخلافي، فإن "الجزائر بلد مهم عربيا ونحن نعول دائما على موقفها الداعم لليمن ولقيادته الشرعية من أجل إحلال السلام".

وأمس الجمعة، قال بيان للخارجية الجزائرية إن الزيارة ستتناول "الوضع السائد في اليمن وجهود السلم التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي توافقي شامل من شأنه لم شمل الشعب اليمني".

يشار إلى أن الجزائر التزمت موقف الحياد في الأزمة اليمنية، ودعا مسؤولوها في عدة مناسبات إلى انتهاج الحوار لحلها، كما رفضت الانخراط في التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية.

ويشهد اليمن، منذ خريف 2014، حرباً بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي جماعة "الحوثي" والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى.

وخلفت الحرب حسب تقديرات الأمم المتحدة، مقتل 10 آلاف يمني، وجرح 40 ألف آخرين، ونزوح قرابة 3 ملايين في الداخل (من أصل نحو 27 مليونا هم إجمالي سكان البلاد).

ولم تفلح جهود إقليمية وأممية بقيادة ولد الشيخ، في إنهاء تلك الحرب حتى اليوم، وسط تعثر عملية استئناف المفاوضات منذ نهاية العام الماضي.