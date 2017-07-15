مصدر في مؤسسة الكهرباء: تعرض خطوط نقل الطاقة بين عدن ولحج لعمل تخريبي

قال مصدر في مؤسسة الكهرباء في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، اليوم السبت، إن خطوط نقل الطاقة الكهربائية تعرضت لعمل تخريبي، هو الثاني في اقل من 24 ساعة.

وأفاد المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن العمل التخريبي استهدف خطوط الطاقة الممتدة بين عدن ولحج، وتسبب في خروج منظومة الشبكة بالكامل عن الخدمة، وإن فرقاً فنية تعمل على إصلاح الخلل منذ العصر.

وأمس الجمعة، تعرضت المنظومة الكهربائية لعمل تخريبي في نفس الموقع الذي استهدف اليوم.

وجاءت تلك الحادثتين، بعد يوم على إعلان رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، ايفاء حكومته بتوليد كهرباء اضافية تصل إلى 100 ميجا لتخفيف ساعات الانطفاءات.

وكانت الكهرباء قد شهدت تحسناً بعدد ساعات التوليد لتصل بين 5 إلى 6 ساعات، بعدما كانت في اليوم تصل إلى 18 ساعة انطفاء.

ومازالت لم يعرف الجهة التي تقوم بالأعمال التخريبية للخدمات في عدن.