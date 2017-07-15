نشرت قوات الأمن الخاص بمأرب، بيانا بشأن الخلية التي تم القبض عليها يوم الجمعة في نقطة "الفلَج" جنوب مدينة مأرب.

وذكر البيان الذي نشر على صفحة تابعة لقوات الأمن الخاص بمأرب، ان الخلية تتكون من "أربعة أفراد يحملون الجنسية السعودية، دخلوا الى اليمن بطريقة غير شرعية، وخامس يمني من أفراد الميليشيات الحوثية".

وأضاف البيان ان العنصر الحوثي كان يقوم بمهمة التسهيل للسعوديين للوصول الى العاصمة صنعاء التي لا تزال خاضعة لسيطرة الحوثيين وحليفهم صالح.

وقال البيان ان الأجهزة الأمنية قامت بتسليم عناصر الخلية الى قوات التحالف العربي.

وكان "المصدر أونلاين" نشر في وقت سابق تأكيدا من مصدر امني حول القاء القبض على الخلية.