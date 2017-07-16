طيران التحالف يقصف آليات للحوثيين شمال المخا ويستهدف مواقع في موزع

شنت مقاتلات التحالف العربي في وقت متأخر من مساء يوم السبت, عدة غارات على مواقع لمسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح في مديريات موزع ومقبنة والمخا , غربي محافظة تعز"جنوب غرب اليمن".

وقال مصدر عسكرى لـ"المصدر أونلاين" ان اربع غارات استهدفت مواقع المليشيات في منطقة الهاملي بمديرية موزع، أسفرت عن مقتل ثلاثة مسلحين واصابة سبعة آخرين.

في ذات الوقت، شنت غارتين على آليات للحوثيين في منطقة الرويس شمال مديرية المخا، و أدت إلى مقتل مسلحين اثنين وإصابة اربعة اخرين وتدمير عربة عسكرية كانت تقلهم.

وكانت مقاتلات التحالف قد شنت في وقت سابق من نهار السبت ثلاث غارات على مواقع بمنطقة البرح غربي مديرية مقبنة.

من جهة ، عاودت المليشيات قصف الأحياء السكنية في تعز بالمدفعية الثقيلة والدبابات,من تمركزاتهم بالحوبان شرقي المدينة.