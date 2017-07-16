خمسة قتلى وأربعة مصابين بهجوم استهدف حاجزاً عسكرياً للقوات الحكومية شرقي شبوة

قال مصدر عسكري في محافظة شبوة ( جنوب شرق اليمن)، ان حاجز عسكري للقوات الحكومية شرق المحافظة تعرض لهجوم مسلح من قبل مجهولين.

وذكر المصدر لـ"المصدر أونلاين"، إن نقطة حراد التابعة لمحور عتق الواقعة على طريق يربط بين مدينة عتق عاصمة المحافظة ومنفذ الوديعة الحدودي مع المملكة العربية السعودية تعرضت لهجوم مسلح قبل ظهر اليوم الاحد.واضاف ان خمسة من الجنود سقطوا قتلى فيما اصيب اربعة اخرين بإصابات متفاوتة .

وأشار المصدر ان التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.

ولم تعلن اي جهة عن مسؤوليتها عن الهجوم حتى وقت نشر الخبر .