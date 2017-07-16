5 ملايين ريال لمن يدلي بمعلوماتٍ عن مسلحين سطوا على البنك الأهلي في عدن

أعلن البنك الأهلي اليمني وهو بنك حكومي، اليوم الأحد، عن مكافأة مالية قدرها 5 ملايين ريال يمني، لمن يدلي بمعلومات عن المهاجمين الذين سطوا على فرع للبنك في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن).

والخميس الماضي، هاجم نحو 10 مسلحين يرتدون زياً خاصاً بمكافحة الإرهاب، فرعاً للبنك في حي عبدالعزيز بالمنصورة في المدينة، وحاولوا السطو على أموال البنك، لكنهم لم يتمكنوا من فتح الخزنة.

لكنهم أطلقوا النار مما أدى إلى مقتل أحد الحراس، وإصابة مدير البنك بجروح بالغة.

واليوم الأحد، أعلنت المصارف الحكومية والخاصة في عدن، الإضراب 3 أيام، على خلفية حادثة السطو المسلح على البنك الأهلي اليمني، كأول حادثة سطو ضد بنك حكومي في المدينة.

وطالبت البنوك التجارية في عريضة رفعتها للسلطات بالقبض على المتورطين في حادثة السطو، وتوفير الحماية الأمنية الكافية لمقارها وفروعها لتتمكن من استئناف نشاطها.