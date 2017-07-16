مقتل 5 حوثيين بمعارك ضد المقاومة الشعبية في عسيلان غربي محافظة شبوة

قال مصدر ميداني في المقاومة الشعبية اليوم الأحد، إن خمسة من مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح، سقطوا قتلى بمعارك في منطقة طوال السادة بمديرية عسيلان، غربي محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن).

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، عن المصدر الميداني قوله، إن «أبطال المقاومة في طوال السادة أحبطوا محاولة تسلل لعناصر الميليشيا الانقلابية إلى إحدى مواقعها وقتلت خمسة منهم».

وأضاف إن المقاومة عثرت على كمية من الألغام.

ومنذ عامين تشهد مديريتي بيحان وعسيلان الخاضعتين لسيطرة جماعة الحوثيين وقوات صالح، معارك متكررة ضد القوات الحكومية والمقاومة، لكنها حتى اليوم لم تسفر عن أي تقدم على الأرض.

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