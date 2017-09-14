وزير إماراتي: تهديدات زعيم الحوثيين تكشف عن النوايا المبيتة لأمن واستقرار الخليج

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، اليوم الخميس، إن التهديدات التي أطلقها زعيم جماعة الحوثيين، عبدالملك الحوثي، باستهداف الإمارات وعاصمتها، دليل مادي ثابت على ضرورة تدخل قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.



وذكر قرقاش في تغريدات له على موقع «تويتر» إن «‏ملك الحزم أطلق العاصفة لإدراكه خطر تغيير التوازن الإستراتيجي، وتهديدات الحوثي تؤكد ذلك، والتحالف العربي يخوض معركة ضرورية لمستقبل المنطقة».

وأضاف إن الحوثيين الموالين لإيران، أهدافهم خسيسة.



وأشار الوزير الاماراتي إلى أن "تهديدات الحوثي وحماقته لا تخيفنا وتكشف عن يأس لمن يدافع عن أوهام تشظت، ولكنها تكشف يقينا عن النوايا المبيتة لأمن وإستقرار الخليج العربي".



وقال إن التحديات التي تشهدها المنطقة تستدعي المزيد من التضامن العربي، والتحالف العربي مثال، وإن رهان الامارات عربي، والسعودية ومصر عمود هذا الرهان.

وكان الحوثي قال في كلمة له، إن جماعته طورت صواريخ باليستية قادرة على استهداف العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال إن الإمارات لم تعد آمنة.