مقتل قيادي في كتائب «المحضار» بمعارك ضد الحوثيين في البقع بصعدة

قُتل قيادي في القوات الحكومية مساء أمس الجمعة، بمعارك ضد الحوثيين والقوات الموالية لصالح في جبهة البقع، بمحافظة صعدة (أقصى شمال اليمن).

وقال مصدر ميداني إن ياسين المحضار الذي ينحدر من مدينة عدن (جنوبي اليمن)، والقيادي في كتائب المحضار، لقي مصرعه خلال المعارك، دون أن يورد مزيد من التفاصيل.

وياسين هو شقيق بسام المحضار، والأخير يعمل قائد اللواء الثاني دعم وإسناد، بالإضافة إلى شقيقهم الثالث أحمد مدير عام مديرية الشيخ عثمان في عدن.

من جهة، بعث وزير الداخلية اللواء حسين عرب ونائبه علي ناصر لخشع، برقية عزاء ومواساة إلى ذوي القيادي ياسين المحضار.