أول وزير في الحكومة يصل إلى المدينة.. وزير المياه يصل إلى تعز المحاصرة

قالت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن وزير المياه والبيئة في الحكومة العزي هبة الله شريم، أجرى زيارة لمدينة تعز (جنوب غربي اليمن)، اليوم السبت، كأول وزير يصل إلى المدينة المحاصرة.

وذكرت إن الوزير، اطلع على الأوضاع التي تعيشها المدينة نتيجة الحرب والحصار، وقال إن هدف الزيارة هو التأكيد على أن مدينة تعز تتعافى، ونعطي دفعة للجميع بأن يسارع إلى الإسهام وبشكل فاعل في تطبيع الأوضاع.

وأضاف الوزير شريم إن «الحرب الحاقدة أفرزت معاناة كبيرة لقطاع كبير من الموظفين وزادت من الأعباء المعيشية للمواطنين بجانب المشاكل المتمثلة بانقطاع المياه وكل الخدمات الأساسية» .

وناقش مع المسؤولين المحليين أوضاع المياه وكيفية العمل على تشغيل بعض الآبار الإسعافية لإنقاذ الأوضاع والصعوبات والتحديات الكبيرة التي تقف في طريق استئناف تشغيل مشروع المياه والآبار لتخفيف جزء من المعاناة.

وبحث كذلك، المشروع الاستراتيجي المتمثل بمشروع تحلية المياه، الذي سيبدأ بتنفيذه قريبا بإنشاء محطة التحلية في المخا بدعم من السعودية.

من جهة، أشاد حزب الإصلاح بزيارة الوزير، وقال إن ما قام به يعد خطوة إيجابية متميزة محسوبة له، وتمنى أن تكون الزيارة فاتحة لزيارات جديدة، وبداية لحلول جدية لمشاكل تعز ومعاناتها وفي المقدمة التحرير وإطلاق مرتبات الموظفين.