‏مقتل 12 مدنياً بينهم 4 أطفال و4 نساء بغارة للتحالف في حريب القراميش بمارب

قال مسعفون ومصدر محلي اليوم السبت، إن 12 مدنياً سقطوا قتلى، وأُصيب آخرين، بغارة شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، في نقيل شجاع بمديرية حريب القراميش بمارب (شرق العاصمة صنعاء).

وذكروا لـ«المصدر أونلاين»، إن الغارة الجوية استهدفت سيارة تقل مدنيين في النقيل، على الطريق العام الرابط بين العاصمة صنعاء وبني وحشيش وحريب القراميش.

وأفادوا بأن من بين القتلى 4 أطفال و4 نساء.

وبحسب المصدر فإن الغارة حدثت في الموقع الذي سبق وأن شنت المقاتلات غارات مماثلة قبل أيام، وسقط فيها قتلى حوثيين بينهم قيادات بارزة.

وأضاف بأن الطريق هي الوحيدة التي يستقلها المدنيون، ويضطروا إلى المرور عبرها، بسيارات مشابهة للتي يستخدمها الحوثيون.‏